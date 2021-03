Organizzano festa di Carnevale e postano foto sui social. Multati nove giovani.

Nove giovani di San Cipirello e San Giuseppe Jato sono stati multati dai carabinieri per aver organizzato nel febbraio scorso una festa di carnevale a Camporeale, in provincia di Palermo.

I militari dell’Arma sono riusciti a risalire alle loro persone grazie alle foto dei loro balli che, gli stessi, hanno pubblicato sui social. Proprio attraverso quei post su Facebook i carabinieri sono riusciti a risalire alla loro identità e a multarli per inosservanza delle norme contro la diffusione del Covid.

I carabinieri gli hanno affibbiato multe di 400 euro per un totale di 3600 euro, ma sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità di altre persone che hanno partecipato all’evento che, nel febbraio scorso era vietato in quanto i due Comuni, ora in zona rossa, allora erano in zona arancione. I nove giovani multati sono comunque risultati negativi al tampone.