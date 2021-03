Niscemi. Appello del Pd alla Regione per opere di consolidamento della Diga Disueri.

NISCEMI. Il Partito Democratico di Niscemi, per il tramite del segretario Francesco Di Dio e del capogruppo Rosa Cirrone Cipolla, ha espresso forte preoccupazione per la grave situazione in cui versa il comparto agricolo nel nostro territorio.

“Oltre alle tante problematiche del settore – si legge in una nota del Pd niscemese – di frequente ed anche in questi giorni parte dell’acqua della Diga Disueri viene scaricata a mare per motivi di sicurezza, in considerazione che l’invaso ha antichi problemi di contenimento del liquido dovuti alla precarietà della Struttura, che da tempo necessita di adeguati interventi di consolidamento delle pareti.

In questa situazione – prosegue la nota – diventa sacrosanta la rabbia degli agricoltori che vedono buttata l’acqua a mare invece del loro utilizzo per la irrigazione dei campi. Tale precarietà della Diga Disueri è insopportabile per l’economia del nostro territorio a forte vocazione agricola.

Per quanto sopra si chiede al Governo Regionale ed alle Autorità competenti di mettere in campo le azioni più tempestive e radicali per realizzare le opere di consolidamento della Diga, di cui vi è un progetto di 20 milioni di euro che attende da tempo la sua realizzazione.

Altresì, si fa appello alle istituzioni locali, ai Parlamentari del territorio, ognuno per il proprio ruolo, di mettere in campo forti azioni rivendicative per sollecitare il Governo Regionale ed altre Autorità competenti per risolvere detta grave problematica”.