Morto giovane fermatosi sulla A19 per prestare soccorso dopo maxi tamponamento.

Tragedia sull’autostrada A20 all’altezza del viadotto Tarantonio, poco prima di Villafranca Tirrena in provincia di Messina. Qui un ventiduenne di Milazzo, Riccardo Maestrale, ha perso la vita in un incidente.

E’ accaduto che la vittima, militare dell’esercito in servizio a Cosenza che in quel momento stava viaggiando a bordo di una Peugeot 208 con il fratello, essendosi accorto di un grave tamponamento verificatosi poco prima, s’è fermato per prestare soccorso agli automobilisti rimasti coinvolti nel tamponamento.

Purtroppo il giovane, assieme al fratello, è stato travolto da una Ford EcoSport. Per Riccardo Maestrale non c’è stato nulla da fare poiché è morto nel tragico impatto. Il fratello è stato invece ricoverato ma le sue condizioni sarebbero gravi.