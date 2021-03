L’ex campione Salvatore Antibo ricoverato in terapia intensiva.

Si sono aggravate le condizioni di Totò Antibo. L’ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri, ribattezzato “la gazzella di Altofonte”, si trova adesso ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico a causa di una embolia polmonare che non sarebbe da collegare al Covid.

Antibo, 59 anni, sarebbe in condizioni critiche. All’inizio di febbraio era stato sottoposto ad un intervento neurologico al Policlinico Mater Domini di Catanzaro per ridurre gli attacchi epilettici che dai primi anni Novanta ne hanno compromesso le condizioni di salute. A dare la notizia oggi è stata Angela De Luca, sindaco di Altofonte. In un post sul suo profilo Facebook ha sottolineato:

Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!”. (ANSA).