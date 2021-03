L’Asp incontra gli studenti delle classi 5^ dell’ITET Rapisardi-Da Vinci sul tema delle pari opportunità.

L’ITET Rapisardi-Da vinci, diretto dalla Dr.ssa Santa Iacuzzo, è un istituto con classi miste che ogni anno vede crescere il numero della componente femminile e non solo nel settore economico, ma anche in quello tecnologico ad indirizzo Costruzione Ambiente e territorio e Informatica e Telecomunicazioni.

Proprio per combattere ogni stereotipo di genere e favorire l’inclusività, che è il fiore all’occhiello dell’Offerta Formativa, l’Istituto coniuga i percorsi didattici con le attività atte a favorire le pari opportunità e con l’educazione all’affettività. Valorizzare le differenze fra uomo e donna permette la costruzione di rapporti interpersonali basate su reciproco rispetto e aiuta a creare un clima di collaborazione indispensabile in una scuola che utilizza metodologie improntate al lavoro di gruppo e allo scambio di esperienze attraverso il debate o il peer tutoring.

L’istituto sensibile alle tematiche proposte dalla Unità operativa per L’Educazione e la Promozione della Salute dell’ASP di Caltanissetta, ha aderito al progetto formativo “Educare all’affettività, al rispetto e prevenire la violenza di genere” rivolto a tutte le classi 5^.

Il progetto ancora in corso d’opera, si articola in tre incontri con la Dr.ssa C: Avenia e conta della collaborazione esterna della Dr.ssa Anna Giannone, responsabile del Centro antiviolenza Galatea onlus e il Tulipano”.

Gli incontri prevedono i seguenti contenuti:

-gli stereotipi di genere

-la relazione sentimentale

-caratteristiche e dinamiche del fenomeno della violenza di genere.

Consapevoli della grandissima valenza educativa e formativa di tali progetti, ancora una volta l’Istituto è impegnato in prima linea insieme all’ASP di Caltanissetta.

Il progetto è stato inserito all’interno del curricolo trasversale di Educazione Civica dell’Istituto che nel mese di settembre ha pianificato le attività secondo le recenti Linee Guida.

Gli insegnanti curriculari potranno continuare il lavoro con ulteriori approfondimenti e snodi concettuali, sviluppando con gli studenti chiavi di lettura da presentare agli Esami di Stato. Gli incontri nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, si svolgono in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma Google Suite.