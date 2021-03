In chiesa per le foto del battesimo finisce in rissa: dodici persone denunciate nel palermitano.

Sono dodici le persone che sono state denunciate da parte dei carabinieri di San Cipirello con l’accusa di aver partecipato ad una rissa che s’è sviluppata nella Chiesa Madre “Maria SS. Immacolata”.

La rissa, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, è scaturita in occasione di un battesimo nel febbraio scorso, prima che nel Comune del palermitano fosse istituita la zona rossa. Dalle indagini è emerso che la rissa sarebbe scoppiata al momento delle fotografie con il neonato.

Pare ci fossero tensioni pregresse tra parenti dei genitori della persona battezzata. Il tutto avrebbe finito per innescare un vivace scontro fisico in Chiesa. Il parroco avrebbe tentato un intervento per sedare gli animi nel contesto di una rissa che comunque non ha fatto registrare lesioni tra i partecipanti.