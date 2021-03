Focolaio in una residenza universitaria a Trento. Otto studenti positivi e 242 in isolamento.

Focolaio in una residenza universitaria a Trento, ovvero lo studentato di San Bartolomeo: per tutti gli ospiti scatta la quarantena. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è impegnata in una particolare indagine epidemiologica che ha per oggetto un gruppo di 8 giovani risultati positivi al virus, ma gli approfondimenti riguarderebbero almeno un’altra quarantina di ragazzi.

Il contagio sarebbe avvenuto durante una festa alla fine di febbraio. Per questo l’Opera universitaria di Trento ha chiesto all’Azienda sanitaria di effettuare lunedì prossimo tamponi per tutti i 242 studenti dello studentato San Bartolameo, posti in isolamento dopo l’accertamento di 8 casi positivi al coronavirus. Si sospetta che il contagio possa essere avvenuto durante una festa avvenuta alla fine di febbraio. (ANSA).