Festa di compleanno in casa: sanzionati dalla Polizia 17 giovani nel siracusano.

Nell’ambito dei controlli anti Covid che stanno vedendo impegnate le forze dell’ordine, non mancano mai le sanzioni nei confronti di chi non intende farsene una ragione del fatto che, in piena emergenza Covid, non è possibile festeggiare il proprio compleanno con amici.

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello che s’è registrato ad Avola, in provincia di Siracusa. Qui 17 giovani sono stati multati per un importo complessivo di 6800 euro da parte della Polizia di Siracusa per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una festa di compleanno in una casa. Una volta entrati, i poliziotti hanno identificato e sanzionato diciassette giovani presenti alla festa e tutti senza mascherina e senza che rispettassero in alcun modo le disposizioni in materia di distanziamento previste nei protocolli di sicurezza.