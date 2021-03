Femminicidio a Napoli: trentanovenne accoltellata 12 volte dal suo compagno.

Un feroce femminicidio quello che s’è consumato a Napoli. Qui il compagno ha accoltellato con 12 fendenti una donna, Ornella Pinto di 39 anni con la quale aveva fino a quel momento condiviso la propria vita.

L’uomo, subito dopo aver aggredito la sua compagna, è dapprima fuggito, dopo di che ha deciso di costituirsi ai carabinieri in provincia di Terni. Per la donna, giunta all’Ospedale Cardarelli in condizioni disperate, non c’è stato purtroppo niente da fare. La coppia, secondo quanto riporta Ansa, conviveva nel quartiere di San Carlo Arena ed aveva un figlio minorenne. (Fonte Ansa).