Dal 13 al 21 marzo Lilt Caltanissetta promuove iniziative di prevenzione oncologica.

Dal 13 al 21 marzo la LILT promuove in tutta Italia la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica e LILT Caltanissetta partecipa con iniziative per diffondere la cultura della prevenzione oncologica:

Una campagna per la prevenzione dei tumori maschili in occasione della Festa del Papà invitando gli uomini a prenotare la visita gratuita di prevenzione urologica sulle pagine Facebook : LILT Caltanissetta e LILT for MAN, Instagram: LILT Caltanissetta – Twitter: LILT Caltanissetta, AL LINK: http://bit.ly/30yRQV6

Oggi un uomo su 8 potrebbe ammalarsi di tumore alla prostata (ma anche del pene o dei testicoli) nel corso della propria vita. Questo perché l’80% degli italiani non ha mai fatto una visita urologica e i maschi sono restii a sottoporsi a controlli e questo è dannosissimo. Viceversa la diagnosi precoce sta portando, negli ultimi anni, ad un grande rallentamento della malattia. Le campagne di prevenzione sono utili a favorire la diagnosi precoce e a diminuire l’insorgenza di queste patologie. La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica in questa edizione “parla” prevalentemente di prevenzione a tavola, sensibilizzando a una corretta alimentazione, promuovendo la Dieta Mediterranea e l’olio extravergine di oliva italiano, per contrastare l’insorgenza del 35% di tumori causati proprio dalle cattive abitudini alimentari. A fine di promuovere la corretta alimentazione LILT Caltanissetta ha programmato una diretta nella pagina Fb LILT Caltanissetta dal titolo #PREVENIREATAVOLA il giorno 18 marzo p. v. alle ore 20,45 con la partecipazione di autorevoli specialisti. L’invito a seguire la diretta è rivolto a tutti.