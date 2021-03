Covid. Individuata in Italia la variante “New York”. Due casi riscontrati nelle Marche.

In Italia è arrivata la variante Covid “New York”. Ad individuarla sono stati i virologi di Ancona. Si tratta di una variante riscontrata nella “Grande Mela” statunitense nel novembre scorso e “finora non descritta in Italia”.

I due casi sono emersi in provincia di Pesaro e Urbino. Gli esperti dicono che al momento non ci sono evidenze scientifiche sulla capacità della variante di avere la meglio sul vaccino.

A New York ormai la variante rappresenta il 12% del totale della popolazione contagiata. In Italia è stata identificata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti Ancona.