Covid. Il sindaco Roberto Gambino: “E’ l’ultimo miglio; invito alla prudenza; necessario vaccinarsi”.

“E’ l’ultimo miglio” lo ha detto il vice ministro Pierpaolo Sileri. Invito tutti ad utilizzare maggiore prudenza, ancora di più da quando abbiamo avuto contezza della variante inglese anche nel nostro territorio. Da domani la Sicilia diventerà arancione. Faccio mie le parole del vice ministro:” Vedere meno persone possibili, ogni incontro può essere un eventuale contagio.”

Così il sindaco Roberto Gambino rivolgendosi alla cittadinanza in vista dell’ingresso in zona arancione da domani dell’intera Isola. Il sindaco ha poi aggiunto: “Chi per lavoro deve uscire, vedere gente, muoversi, sia prudente, mascherina, sanificazione e distanziamento. Credo che in questo momento più che mai sia necessario vaccinarsi per chi ne ha diritto ciascuno attenda il suo turno. Nessuno si faccia prendere dal panico . Percorriamo insieme questo ultimo miglio, io sarò come lo sono stato in tutto questo anno accanto a voi”.