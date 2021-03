Covid. Festa di laurea in ristorante ma senza distanziamento dei tavoli. Scatta sanzione per titolare.

Festa di laurea, in ristorante, ma senza rispettare le misure anti-Covid. Per questa ragione la polizia municipale di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, ha proceduto alla chiusura di un ristorante per 5 giorni per violazione della normativa anti-Coronavirus, oltre a comminare al titolare la sanzione di 400 euro.

All’interno del locale era stata organizzata una festa di laurea nel corso della quale non sarebbe stato garantito il distanziamento dei tavoli. Da qui le sanzioni nei confronti del titolare del locale. Il tutto nel contesto di un’attività di controllo a 360 nel territorio che vede protagonista la Polizia municipale del centro agrigentino.