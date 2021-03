Covid. Camera approva proposta di istituire Giornata nazionale in memoria vittime dell’epidemia.

La Camera del Deputati ha approvato la proposta di istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19 per il 18 marzo. Ora il testo è passato all’esame in Senato.

L’iniziativa, si legge sul sito della Camera, vuole avere lo scopo di “conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia”. In relazione alla Giornata, si aggiunge, verranno previste delle attività celebrative, informative e di sostegno economico alla ricerca, così come verranno anche garantiti “adeguati spazi sul tema nell’ambio della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale”.

La proposta è composta da 6 articoli. Il primo prevede appunto l’istituzione, nel 18 marzo (giorno in cui gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare). Nell’occasione è anche previsto che nei luoghi pubblici e privati si osservi un minuto di silenzio dedicato a punto ai morti da Covid.