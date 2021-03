Covid. A Porto Empedocle guariti neonato e la sua famiglia. Il sindaco Carmina: “Francesco simbolo di speranza per tutta la Città”.

“Francesco simbolo di Speranza per tutta la Città. Cominciamo la settimana con una notizia che apre il nostro cuore alla speranza e ci riempie di gioia . Il nostro piccolo Francesco e la sua Famiglia sono guariti dal Covid”.

Così il sindaco di Porto Empedocle nella sua pagina Facebook ufficiale a proposito del piccolo empedoclino nato il 18 febbraio di quest’anno e che era risultato positivo al Covid al pari dei suoi genitori e dei suoi stessi nonni.

Una storia tanto terribile quanto commovente, quella pubblicata da Agrigentonotizie.it, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, considerato anche che il bimbo empedoclino era risultato contagiato dal Covid una decina di giorni dopo la sua nascita. Una vicenda delicata che, tuttavia, s’è conclusa come meglio non avrebbe potuto.

“Penso – ha aggiunto il sindaco – che sia uno dei più piccoli contagiati di tutta la Sicilia . Ma il nostro piccolo guerriero ce l’ha fatta . Ed io a nome di tutta la città gioisco della sua forza . Un pensiero speciale alla sua carissima mamma coraggio , ieri mia alunna , che nonostante le grandi difficoltà , i naturali momenti di scoramento , ha saputo portare avanti la battaglia contro il Covid con coraggio e determinazione . Sono orgogliosa di lei – ha concluso Ida Carmina – come insegnante , come donna e come sindaco . Un bellissimo esempio di Donna empedoclina”.