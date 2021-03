Caltanissetta, zona rossa: domenica chiuse pasticcerie e supermarket

CALTANISSETTA – La zona rossa istituita martedì 16 marzo a Caltanissetta con il provvedimento del governatore Nello Musumeci ha contemplato delle restrizioni ulteriori: nei giorni festivi è contemplata la chiusura anche di supermercati e pasticcerie. Domenica aperti aperti soltanto le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Saracinesche abbassate invece per le pasticcerie e supermercati: potranno effettuare soltanto servizio a domicilio.

Sul punto è intervenuto anche il sindaco Roberto Gambino: “Mi dispiace per le pasticcerie, sono solidale ma, purtroppo le norme sono chiare e non ammettono deroghe. L’ordinanza del governatore è categorica”