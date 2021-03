Caltanissetta, studenti del Ruggero Settimo incontrano la compagnia Zappalà

Martedì 2 marzo alle ore 15:00, il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” incontrerà online la compagnia Zappalà danza in occasione della visione de “La Nona”.

Si tratta di una performance la cui coreografia è stata curata da Roberto Zappalà, direttore artistico di Scenario Pubblico (CT), sulle musiche di Ludwig Van Beethoven.

Gli studenti dell’indirizzo coreutico avranno modo di conoscere tale realtà artistica grazie all’intervento di Luca Recupero, nonché di confrontarsi direttamente con il drammaturgo Nello Calabró e il danzatore della compagnia Adriano Popolo Rubbio.

L’opera che seguiranno sarà introdotta dalla professoressa Grazia Zaffuto che interverrà con un excursus sulla figura di Ludwig Van Beethoven.

L’evento, organizzato dalle docenti Alessandra Venuti, Alessia Trovato e Grazia Zaffuto in collaborazione con Fia Distefano, Eva Farinella, Vanessa Marletta e Concetta Regalino, consentirà agli studenti di ampliare il proprio bagaglio culturale incontrando una realtà artistica del panorama internazionale, nell’ambito del progetto PCTO.

In questo anno scolastico, infatti, per consentire agli studenti di poter seguire i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dalla normativa scolastica italiana e, contestualmente garantire la tutela della salute degli stessi, tutte le attività sono state programmate con una modalità a distanza.

Foto: Serena Nicoletti