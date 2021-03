Caltanissetta, ritirata patente a tunisino alticcio: dopo qualche ora causa incidente perchè ubriaco

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un ventiduenne di nazionalità tunisina per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’equipaggio di una volante domenica sera è intervenuto in viale Regina Margherita per due autovetture coinvolte in un sinistro stradale. Il ventiduenne, conducente di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro, è risultato positivo all’alcol test.

ùAl giovane, oltre alla denuncia penale, è stata sequestrata l’auto e sono state comminate diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Lo stesso al momento del controllo era privo di patente di guida perché gli era stata ritirata qualche ora prima da una pattuglia dei Carabinieri che, anche in questo caso, l’aveva sottoposto all’alcol test risultato positivo, denunciandolo per guida sotto l’influenza dell’alcol.