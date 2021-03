Caltanissetta. Proposta di intitolare alla memoria di Francesco Ferraro una curva dello Stadio “Tomaselli”.

CALTANISSETTA. Fortunato Giannone e Angelo Maira, nella qualità di appartenenti alla Polizia Municipale di Caltanissetta, “interpreti di una vasta e sensibile adesione popolare civile e sportiva, esternate dalle testate giornalistiche e dai social media”, hanno manifestato la richiesta di voler intestare in onore e alla memoria di Francesco Ferraro una curva dello stadio comunale “Marco Tomaselli” con una nota inviata al sindaco e al presidente del consiglio comunale.

Francesco Ferraro, custode per più di trent’anni dello stadio sportivo “Marco Tomaselli”, è recentemente mancato prematuramente a causa del Coronavirus. Una morte, la sua, che ha destato grande dolore e dispiacere. La curva da intitolare sarebbe denominata “Francesco Ferraro custode”.

I due appartenenti alla Pm di Caltanissetta hanno motivato la loro proposta in questi termini: “La sua radicata e limpida fede lavorativa, il suo ruolo di custode appassionato ad ogni livello, uomo operaio della nostra provincia, la sua grande e sincera disponibilità umana e morale diretta a tantissimi Enti Sportivi, Associazioni Religiosi Culturali-Ricreative ed ai singoli cittadini ,che in questi meravigliosi e lunghi 32 anni hanno frequentato lo stadio, ha evidenziato il suo morigerato stile di vita, il suo essere protagonista nel risolvere difficoltà burocratiche di ogni tempo, il suo essere rappresentante dello sport che crede alle esigenze di ciascun cittadino, ne fanno una figura degna non solo di essere onorata, ma anche ricordata alle future generazioni”.

“Tanto affermiamo senza faziosità o retorica – hanno concluso – poiché crediamo che medesima considerazione e giudizio hanno espresso di Francesco Ferraro anche quanti lo hanno praticato poche volte”.