Caltanissetta, ospedale S.Elia: emorragia cerebrale di un 77enne, equipe Gemelli preleva organi

Prelievo di organi nella notte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il donatore e’ un anziano di 77 anni della provincia di Siracusa arrivato ricoverato una settimana fa per un’emorragia cerebrale. Dopo la constatazione di morte cerebrale effettuata ieri pomeriggio, nella notte e’ arrivata un’equipe dall’ospedale Gemelli di Roma che ha effettuato il prelievo coordinato dalla responsabile locale dei trapianti Rosalba Parla. Saranno donati fegato e reni del paziente.

“E’ la prima volta che da noi si prelevano gli organi in un anziano – ha detto il primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale Sant’Elia, Giancarlo Foresta – devo dire che e’ una cosa rara. Prima l’eta’ massima per donare era 65 anni, adesso, vista la carenza di organi, si e’ alzata l’eta’ del donatore, sempre che quest’ultimo abbia degli organi in buone condizioni. Ringrazio i parenti che hanno deciso di donare, per l’altruismo dimostrato. Grazie a questi organi altre vite potranno essere salvate”. (Ansa)