Caltanissetta, mercatino del sabato. Solo settore alimentare, ingresso contingentato: 250 persone

CALTANISSETTA – Il sindaco Roberto Gambino, tenuto conto della zona rossa che vige a Caltanissetta, ha chiarito le modalità di svolgimento del mercatino del sabato: “Si svolgerà in via Ferdinando Primo ma solo per la parte alimentare: postazioni distanti, una dall’altra, di dieci metri. Saranno ammesse al massimo 250 persone: ingresso contingentato. Se dovessero verificarsi delle criticità chiuderemo il Mercatino”.