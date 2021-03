Caltanissetta. Il sindaco Gambino: “La Città abbraccia i 28 concittadini che il Covid ci ha rubato”.

CALTANISSETTA. Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. E’ quello che il sindaco Roberto Gambino ha invitato ad osservare in memoria delle vittime del Covid a Caltanissetta.

“Il 18 Marzo – ha ricordato – sarà istituita come giornata in memoria per le vittime del Covid; sono 28 i concittadini che il Covid ci ha rubato. Alcuni amici, altri sconosciuti, ma le loro storie molte delle quali ho conosciuto me li hanno fatti sentire vicini”.

Il sindaco ha poi concluso: “La città abbraccia tutte le famiglie che piangono un lutto ingiusto, insensato. È anche in loro memoria che tutte le mattine entro nella mia stanza e vado per strada a combattere questa guerra”.