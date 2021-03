Caltanissetta. Asp: il 2 aprile luci blu nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

CALTANISSETTA. In questo momento di grande difficoltà per le famiglie con persone autistiche, la Direzione Strategica Aziendale dell’ASP di Caltanissetta ha riflettuto su quanto il Covid-19 rappresenti un rischio dal forte impatto sociale, non solo per chi è maggiormente esposto al contagio, ma anche per chi, come le persone con disabilità, hanno bisogno di attenzioni specifiche.

La necessità di rispettare le misure restrittive e, soprattutto il distanziamento sociale, sta cancellando infatti parte delle abilità sociali che, con fatica, hanno appreso durante i loro percorsi abilitativi. Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo non è specifico solo dell’infanzia, ma il tipo di funzionamento e i comportamenti caratteristici accompagnano la persona per tutta la vita.

Il 2 Aprile si celebra nel mondo la Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita dalle Nazioni Unite (ONU) nel 2007, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e il miglioramento dei servizi, contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora spesso sono vittime le persone con autismo e i loro familiari.

Anche quest’anno, la giornata si celebra nel mezzo di una crisi di sanità pubblica globale, che, oltre alla salute, mette a repentaglio, in particolare, i diritti delle persone con Autismo, come il diritto all’istruzione, all’inclusione sociale e lavorativa. In questa fase delicata che stiamo vivendo, il Direttore Generale, Dott. Ing. Alessandro Caltagirone, il Direttore Sanitario, Dr.ssa Paola Marcella Santino e il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Genovese, condividendo la proposta del Direttore del Dipartimento di Cure Primarie ed Integrazione Socio Sanitaria, Dr. Gabriele Roccia, desiderano accendere i riflettori su questa giornata per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto alle famiglie di persone con Autismo.

Dalle ore 20.30 di venerdì 2 Aprile, verranno accese le luci che tingeranno di blu la facciata principale dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela e gli edifici interni della sede della Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta, sita in Via G. Cusmano, con la proiezione di un video, inerente l’Autismo e le attività svolte presso i Centri dell’ASP, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Fb di Caltanissetta Live.

Considerata l’attuale Ordinanza del Sindaco di Caltanissetta (giusta nota n. 14 del 28/03/2021) e nel rispetto delle misure restrittive e di distanziamento sociale per il contenimento del contagio da COVID-19, è vietata ogni forma di stazionamento nelle strade limitrofe, la presenza fisica della cittadinanza e delle Associazioni delle Famiglie.