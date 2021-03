Bimbo di 8 anni guida moto di grossa cilindrata senza casco. Multato amico di famiglia dai Carabinieri.

I carabinieri di Palermo hanno identificato due automobilisti che, in sella ad una moto di grossa cilindrata, sfrecciavano senza problemi. Il problema è che di questi due, chi guidava la moto era un bambino di appena 8 anni, mentre dietro c’era in sella un uomo di 40 anni amico della sua famiglia.

I carabinieri sono riusciti a risalire alla targa della moto grazie ad un video postato su Tik Tok nel quale il bambino non solo guidava il potente mezzo ad appena 8 anni, ma dietro c’era un uomo anche lui senza casco e con la sigaretta accesa. Dopo l’avvenuta identificazione, sono in arrivo sanzioni previste dal codice della strada. Del fatto si sta occupando Procura ordinaria e quella per i minorenni per accertare eventuali responsabilità a carico dei genitori del bambino.