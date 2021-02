I carabinieri di Trapani, ieri, hanno interrotto una festa organizzata in occasione di un compleanno, alla quale stavano partecipando 20 adulti e diversi bambini, svolta in violazione delle norme anti Covid in un locale. Le 20 persone sono state identificate, multate (400 euro ciascuno) e invitate a lasciare la festa. il titolare della struttura ricreativa e’ stato multato ed e’ stato anche avviato il procedimento di chiusura per 5 giorni.