Sanzionati sette centauri per inottemperanza alle vigenti norme anti Covid.

Nel mirino dei controlli per il rispetto della normativa anti Covid sono finiti anche i centauri. In questo senso, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’osservanza delle norme per il contenimento del fenomeno epidemico, sono stati effettuati servizi di controllo nei territori compresi tra il “Parco dell’Etna” e il “Parco fluviale dell’Alcantara”.

A svolgerli sono stati carabinieri delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, coadiuvati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo. I controlli hanno riguardato diversi motociclisti che percorrono spesso quelle strade con moto da enduro. Per sette di loro è scattata la sanzione amministrativa per inottemperanza alle vigenti norme anti covid-19.