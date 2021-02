Riesi. Domani incaricato Sais distribuirà abbonamenti a studenti pendolari in Municipio.

RIESI. Nella giornata di mercoledì 3 febbraio presso il palazzo municipale verrà un incaricato della Sais trasporti che provvederà alla consegna degli abbonamenti agli studenti riesini pendolari che non hanno provveduto a ritirarlo in precedenza.

Tale operazione viene effettuata in vista del ritorno alle lezioni in presenza negli Istituti scolastici superiori che sono frequentati dagli studenti riesini a Mazzarino e Caltanissetta.

Lo ha reso noto l’assessore comunale alla pubblica istruzione Rosa Pilato. Dalle 9,30 alle 11 sarà possibile distribuire gli abbonamenti per la tratta Riesi – Mazzarino, mentre dalle 11 in poi saranno distribuiti gli abbonamenti per la tratta Riesi – Caltanissetta.