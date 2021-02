Rassegna stampa. Caltanissetta, scontro auto-moto con un ferito che rimane a terra per quasi mezzora

È rimasto sul selciato, per quasi mezzora, un ex assessore comunale di Caltanissetta rimasto coinvolto, nel primo pomeriggio di ieri, in un incidente stradale in via Rochester: soccorsi arrivati in ritardo, non per responsabilità dell’ambulanza, ma per la lunga trafila che comporta adesso la chiamata al numero unico per le emergenze. I primi soccorritori che si sono trovati sul posto, hanno dovuto più volte comunicare i dati del sinistro: poi, finalmente è arrivata l’ambulanza, che ha potuto soccorrere il motoclicista ferito.

L’incidente è avvenuto in un tratto pericolosissimo della via Rochester, all’incrocio con la via Bloj, già in passato teatro di gravi sinistri stradali, uno dei quali mortali: anni fa a perdere la vita, fu un infermiere in servizio al Presidio ospedaliero Sant’Elia. Ieri pomeriggio lo scontro ha visto coinvolte una “Renault” che procedeva in direzione San Luca e il cui conducente aveva sterzato in direzione via Bloj e la motocicletta sulla quale viaggiava l’ex assessore della Giunta comunale di Caltanissetta, Carlo Campione. Quest’ultimo, nel violento impatto, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul selciato dopo un volo.

L’ex assessore ha riportato una ferita alla gamba e vari traumi: i primi soccorritori intervenuti, notando che il ferito era cosciente, lo hanno lasciato per terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi che, come detto, si sono fatti attendere un po’ per i tempi lunghi della chiamata al numero unico e il relativo smistamento. Sul posto è intervenuta, per i rilievi di rito, una pattuglia della Polizia municipale che adesso deve accertare le responsabilità del siUn’immagine del sinistro stradale nistro.