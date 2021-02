Nel palermitano, battesimo finisce in rissa: genitori separati, botte per chi deve fare prima la foto

Finisce con le botte in chiesa tra due famiglie la messa del battesimo di un bimbo di sette mesi a San Cipirello. A scatenare la lite il momento delle foto che è seguito alla cerimonia religiosa. E’ accaduto domenica scorsa (ma la notizia è emersa soltanto ieri), giorno peraltro di San Valentino, festa degli innamorati.

Come racconta Leandro Salvia in un articolo sul Giornale di Sicilia, alla base della rissa ci sarebbero degli screzi sorti fra le due famiglie dopo la separazione dei giovani genitori del bimbo. Malumori che sarebbero esplosi domenica scorsa in una lite che ha coinvolto oltre una decina di persone.

La tensione sarebbe esplosa al momento delle foto. In particolare l’insistenza da parte di una zia e dei nonni paterni avrebbero infastidito la giovane madre. Che avrebbe preferito meno presenze durante la cerimonia. Non tutti i partecipanti al momento delle foto avrebbero indossato le mascherine. Da qui il primo veemente scambio di accuse. Dalle parole si è però presto passati alle mani e non solo.

Spintoni, calci e schiaffi tra adulti noncuranti del luogo sacro in cui tutto ciò stava avvenendo, tra cui alcune donne che si sarebbero letteralmente prese per i capelli. Ad avere la peggio sarebbe stato il nonno materno, scaraventato per terra e colpito più volte da un giovane con calci e pugni.