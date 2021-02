Medico accusa malore ed è salvato dai carabinieri che stavano effettuando controlli in una Guardia medica.

Un medico, che era in servizio di notte all’interno di un presidio di continuità assistenziale di un paese etneo ha accusato un forte malore mentre i carabinieri del Nas di Catania stavano effettuando controlli rientranti nell’ambito di accertamenti nelle guardie mediche.

Come riporta l’Ansa, proprio la presenza ed il pronto intervento dei militari dell’Arma ha permesso l’arrivo in tempi brevi del personale del 118 che lo ha soccorso e trasferito in ospedale salvando di fatto la vita al medico al quale è stato diagnostico un infarto al miocardio. Il dottore ha ringraziato i carabinieri per il loro intervento.