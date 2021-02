Le Regioni cambiano colore: la Sicilia “promossa” in giallo

L’Italia diventa sempre meno gialla. In seguito ai dati del monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute, passano dalla zona gialla a quella arancione la Toscana, l’Abruzzo, la Provincia autonoma di Trento e la Liguria, che si aggiungono all’Umbria. Restano in zona gialla 15 regioni, tra cui la Puglia, che ha cambiato colore l’11 febbraio dopo il ricalcolo dei posti liberi in terapia intensiva, e la Sicilia, l’unica ad essere stata “promossa” dalla fascia arancione in seguito alla diminuzione del numero dei contagi e dell’indice Rt. Nessuna regione è finita in zona rossa, anche se non mancano le mini zone rosse a livello territoriale, decise dalle amministrazioni locali per contenere la circolazione del virus, soprattutto nelle aree a maggiore diffusione delle varianti di Covid-19.