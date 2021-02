Italia, studente precipita da quarto piano e muore: casa piena di bottiglie di alcolici

Uno studente del Polimoda di 21 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo. E’ successo la notte scorsa, intorno alle ore 3 nel centro di Firenze, in via Porta Rossa. Il giovane, originario di Monza, si trovava presso l’abitazione di altri studenti. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare la dinamica dei fatti da parte dei carabinieri della compagnia con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell’Arma.

Sul posto è arrivato anche il pm di turno, Giuseppe Ledda, che ha disposto che venga effettuata l’autopsia sul corpo dello studente che, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto da una finestra che dà su una corte interna del palazzo. Gli investigatori escluderebbero, al momento, il coinvolgimento di altre persone nella caduta del 21enne.

Nell’appartamento, in cui il giovane si trovava per trascorrere una serata con gli altri studenti, i carabinieri hanno trovato molte bottiglie di alcolici.