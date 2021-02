Incendio in casa nel Trapanese, pompieri e carabinieri salvano coppia e due bimbi

Paura a Petrosino, in provincia di Trapani, per un incendio divampato in un appartamento, all’ultimo piano di una palazzina di via Gioberti: all’interno una coppia con i loro figli di 2 e 4 anni. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti mentre una colonna di fumo fuoriusciva dalla finestra del salotto, e sono riusciti a metterli in salvo.

Le fiamme si sono sviluppate per cause accidentali: sembra che il figlio piu’ grande, giocando con un accendino, abbia dato fuoco a una poltrona. Sul posto anche i sanitari del 118, riscontrando il buono stato di salute di tutti