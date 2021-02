Europa League, sedicesimi: tempo di sentenze per Roma, Milan e Napoli

Un retour-match sulla carta tranquillo, una battaglia da portare a termine e una montagna da scalare: potrebbero essere sintetizzate così le tre gare di ritorno dei sedicesimi di finale che attendono le squadre italiane. Tutti in campo il 25 febbraio, con la speranza di portare al turno successivo un tris in salsa tricolore.

Il compito più facile, almeno stando al responso della gara d’andata in Portogallo, sarà quello che attende la Roma di Fonseca. Il 2-0 maturato dai giallorossi all’Estadio Municipal di Braga, infatti, sembra quasi un comodo lascia-passare. Prova autoritaria quella messa in mostra dai capitolini la scorsa settimana. Dzeko ha subito messo le cose in chiaro dopo 5’. Il suo alter-ego Mayoral, a pochi minuti dallo scadere, ha poi realizzato la rete che sembra essere un timbro sulla qualificazione. Certo, le assenze in casa Roma non mancano: Ibañez, Cristante, Smalling, Santon e Kumbulla comporteranno scelte quasi obbligate tra difesa e centrocampo. Il risultato dei primi 90’, però, induce a una grande tranquillità.

Il compito di battagliare ancora, pur partendo da una situazione di oggettivo vantaggio, spetta invece al claudicante Milan di Stefano Pioli. I tre schiaffoni subiti dall’Inter in campionato hanno comportato l’allungo nerazzurro in classifica (+4 sui cugini), evidenziando un calo fisico preoccupante. Anche in Europa League il Diavolo ha faticato oltremodo nel mettere sotto una Stella Rossa che, in quanto a caratura tecnica ed esperienza, è nettamente inferiore ai rossoneri. Il 2-2 finale del Marakana di Belgrado sa di beffa: l’autogol di Pankov e il rigore di Hernandez, assieme all’espulsione di Rodic, sembravano aver messo la strada in discesa. L’orgoglio degli uomini di Stankovic, però, ha permesso ai serbi di reagire due volte: prima col rigore di Kanga, quindi col colpo di testa a tempo scaduto messo a segno da bomber Pavkov. Al Milan basterebbe uno 0-0 per volare agli ottavi, ma occorreranno nervi saldi e grande attenzione. Per evitare momenti di tensione, occorrerebbe puntare direttamente a una vittoria.

La missione (quasi) impossibile spetterà invece a un Napoli uscito con le ossa rotte dalla gara d’andata. Il Granada è infatti riuscito nell’impresa di infliggere agli azzurri, decimati da tante assenze, un 2-0 che sa già di sentenza. I gol degli andalusi sono arrivati in rapida successione: Herrera ha siglato il vantaggio al 19’, mentre il raddoppio di Kenedy è arrivato due minuti più tardi. Ci sarebbe stato tutto il tempo di reagire e mettere a segno almeno una rete: Osimhen e compagni, però, non hanno mai impensierito la porta difesa da Silva. Le assenze di Manolas, Hysaj, Demme, Lozano, Mertens e Petagna sono dei macigni per il raffazzonato gruppo guidato da Gattuso. Allo stadio Maradona servirà la gara perfetta: gli esperti di Sportytrader ci credono e puntano un gettone sugli azzurri che dovranno disputare una partita fatta di massima attenzione a livello difensivo, unita a pazienza e lucidità nell’impostare le azioni nella metà campo avversaria. I pronostici di Europa League per questo incontro vedono quindi il Napoli vincente, anche se il minimo errore potrebbe risultare fatale, chiudendo di fatto la contesa per quanto riguarda il discorso qualificazione. Una cosa è certa: un eventuale ribaltamento del risultato di Granada potrebbe suonare la carica per la svolta alla stagione finora in chiaro-scuro dei partenopei.