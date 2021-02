Covid. Positivo fugge dall’ospedale, va in paese, fa spesa al supermercato e torna a casa. Denunciato.

Ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Biancavilla perchè positivo al Covid, non solo è fuggito, ma s’è recato in treno sino a Maletto e, prima di far ritorno dalla madre, ha anche fatto una capatina al supermercato. E’ stato così che per un sessantaquattrenne è scattata la denuncia da parte dei carabinieri per “inosservanza di un ordine per impedire la diffusione di una malattia”.

L’uomo, dopo essere stato ricoverato per curare una polmonite interstiziale, ha lasciato l’ospedale per far ritorno a Maletto dove ha acquistato qualcosa al supermercato prima di far ritorno dalla madre. I carabinieri hanno ricevuto segnalazione dell’avvenuto allontanamento da parte dell’ospedale di Biancavilla dove poi è stato riaccompagnato per sottoporsi alle necessarie cure del caso.