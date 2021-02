Coronavirus, Sicilia: positivo fugge da ospedale e passeggia per il centro di Mazara

E’ fuggito dal reparto Covid dove era ricoverato e non curante del suo essere positivo è andato a passeggio tra le vie del centro. E’ accaduto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 34 anni per il reato di epidemia colposa. L’uomo era stato sottoposto a tampone molecolare presso l’ospedale Abele Ajello e ricoverato in quarantena presso il reparto Covid.

Ad avvertire i carabinieri della sua fuga è stato il personale dell’ospedale. Avviate le ricerche, i carabinieri lo hanno trovato mentre passeggiava per le vie del centro, tra bar e luoghi frequentati da gente. L’uomo è stato posto in quarantena presso il proprio domicilio.