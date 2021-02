Catania, picchia la ex e le distrugge auto: arrestato

Prima gli schiaffi, poi l’auto distrutta. Un 34enne catanese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. I militari sono intervenuti in viale Castagnola dopo le chiamate di alcuni cittadini che hanno segnalato un uomo in strada intento a distruggere un’auto.

Giunti sul posto hanno trovato una vettura con parabrezza e lunotto sfondati e gli sportelli divelti e nell’appartamento della vittima l’uomo che ai militari ha spiegato di essere l’autore del danneggiamento e di essersi comportato così per non sfogare la propria rabbia sull’ex convivente, una giovane donna di 28 anni. Così, mentre alcuni parenti cercavano di calmare l’uomo, i carabinieri hanno raggiunto la vittima, che aveva trovato riparo da una vicina di casa.

Agli investigatori la donna ha raccontato che la relazione con l’uomo era iniziata nel 2013 e che dalla loro unione erano nate due bambine di 1 e 4 anni. Già in passato il 34enne era stato denunciato per stalking dall’ex moglie e anche con la 28enne aveva avuto atteggiamenti aggressivi causati dalla gelosia. Minacce di morte e percosse mai denunciate dalla vittima. Lo scorso gennaio, però, la donna aveva deciso di troncare la relazione, consentendo all’uomo di vedere le figlie che lei stessa accompagnava dal padre.

E’ stato proprio in quest’occasione che l’uomo, vedendo le bambine accompagnate dall’ex convivente ma ritenendola vestita in maniera appariscente, l’ha schiaffeggiata, facendola cadere sulle figlie e provocando una ferita al labbro della più piccola. A questo punto la 28enne è riuscita a scappare con le bimbe trovando riparo dai vicini di casa, mentre l’uomo sfogava la sua rabbia sull’auto. Adesso per il 34enne, già sorvegliato speciale, si sono spalancate le porte del carcere di Termini Imerese