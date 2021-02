Caltanissetta, bombola esplode in camper mentre VV.F. domavano il rogo: evitata la strage, i dettagli

Il boato, l’esplosione della bombola di gpl posizionato all’interno del camper avvolto dalle fiamme, ha trasformato i detriti in schegge letali. Solo la prontezza dei vigili del fuoco e la preventiva perimetrazione dell’area in cui era divampato l’incendio, per tenere lontani i curiosi, ha evitato la strage.

Il fondello della bombola del gas è stato scagliato ad oltre dieci metri, mandando in frantumi una vetrata: la sua imprevedibile traiettoria ha sfiorato i vigili impegnati del domare il rogo.

Notte di paura a Caltanissetta, in via Pitre’ a Caltanissetta per un incendio che ha carbonizzato tre auto e un camper. Le fiamme sarebbero partite da una Golf Volsfwagen e hanno coinvolto anche una Fiat Bravo, una Lancia Y e una Dacia.

La detonazione della bombola, grazie all’operato dei vigili del fuoco prontamente coadiuvati dagli agenti di polizia giunti sul posto, ha provocato solo un boato che ha praticamente svegliato mezza città.

Come hanno spiegato i vigili del fuoco, le alte temperature hanno determinato l’aumento della pressione che ha innescato l’esplosione.

L’onda d’urto ha investito, senza conseguenze, tutti coloro i quali stavano operando in zona. Da accertare l’origine dell’incendio