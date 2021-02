A 90 anni sopravvivono al Covid e festeggiano insieme San Valentino, ancora una volta mano nella mano

In attesa di brindare al 65mo di matrimonio, i nonnini di Prato sopravvissuti insieme al Covid, tenendosi per mano in un letto d’ospedale, festeggiano San Valentino e inviano i loro auguri a tutti gli innamorati. Ivo Landi e Livia Arrighini, lui 93enne, lei 88enne, sono stati immortalati dal figlio Andrea Landi davanti a una pizza, mentre si tengono ancora una volta per mano, e la loro foto è stata postata sulla pagina Facebook del Circolo Arci Borgonuovo, di cui Andrea è presidente.

La storia a lieto fine di Ivo e Livia, che insieme hanno vinto il coronavirus, anche grazie al loro amore, aveva commosso l'Italia a dicembre con la foto scattata da un'infermiera, mentre nella stessa stanza d'ospedale e le mascherine dell'ossigeno, cercavano di superare la malattia. Anche il loro ritorno a casa, una volta negativizzati, per Capodanno, aveva reso felici coloro che avevano fatto il tifo per la loro guarigione.