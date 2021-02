3 minori incendiarono asilo nido a Palermo, ma non sono imputabili perchè… dodicenni

Dopo il rogo doloso del 2 gennaio scorso che ha danneggiato l’asilo nido comunale “Peter Pan”, nel cuore del quartiere “San Giovanni Apostolo – ex C.E.P.”, i Carabinieri i presunti responsabili. Si tratta di tre minori, non imputabili, in quanto tutti inferiori degli anni quattordici.

Fondamentali per l’attività investigativa sono stati, oltre alle immagini di videosorveglianza della zona e alle indagini tecniche sul luogo del delitto per l’individuazione di tracce utili, l’analisi dei profili dei social network e i controlli straordinari del territorio avviati nei giorni immediatamente successivi all’evento.