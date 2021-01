Si sposano e festeggiano in un ristorante a Forio d’Ischia. Scattano sanzioni per sposi e invitati.

Nonostante i divieti di assembramento e le disposizioni in materia di distanziamento legate all’emergenza Covid, c’è chi non rispetta le regole. Un caso clamoroso in tal senso arriva da Forio d’Ischia.

Qui una coppia ha deciso che, una volta, sposatasi, avrebbe dovuto festeggiare l’evento in un ristorante. Situazione ovviamente proibita dalle disposizioni di legge in materia di contrasto del contagio da Covid.

Come riporta Ansa, i due, dopo la cerimonia religiosa che ha sancito la loro unione, hanno pensato di festeggiare e di andare al ristorante insieme agli invitati, ma il festivo è stato interrotto dall’arrivo dei Carabinieri. I militari della stazione di Forio d’Ischia insieme al nucleo radiomobile della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti nel ristorante dove hanno trovato gli sposi e 17 commensali.

Per tutti, dopo l’identificazione di rito è scattata la sanzione per aver violato le norme anti contagio. Per il titolare del ristorante, infine, oltre alla sanzione anche la chiusura temporanea dell’attività.