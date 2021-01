Scuola, Miur: iscrizioni online dal 4 al 25 gennaio

Al via le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022: le domande potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio sulla pagina dedicata del ministero dell’Istruzione.

Stando a una nota del dicastero, per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva registrazione al portale, attiva gia’ dal 19 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni: chi e’ in possesso di un’identita’ digitale (Spid) potra’ accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Inoltrare la domanda per primi non da’ priorita’ di accoglimento da parte della scuola.

Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e i centri di formazione professionale regionali che hanno aderito. L’adesione alla procedura d’iscrizione online, prosegue la nota, e’ facoltativa per le scuole paritarie, mentre l’iscrizione per la scuola dell’infanzia si effettua invece in modalita’ cartacea.