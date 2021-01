Rotary International promuove un’Epifania solidale con “Briciole di Salute”

Il progetto “Briciole di Salute” che aiuta le famiglie bisognose, in Sicilia e in Italia, torna ad Alcamo grazie all’opera meritoria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e, in particolare, dei cavalieri prof. Vincenzo Bussa e mons. Aldo Giordano, del commendatore prof. Antonio Fundarò, del commendatore Pietro Francesco Mistretta, del cavaliere avv. Mario Antonio Vitiello, del cavaliere prof. Giancarlo Martorana, della medagliata costantiniana Enza Pizzolato e, in maniera particolare e sostanziale, di Don Salvatore Randazzo, vicario parrocchiale della chiesa Madre San Leonardo Abate di Serradifalco e presidente dell’Associazione Don Pino Puglisi Onlus che ha sostenuto questo progetto in maniera munifica.

Il progetto nato alcuni anni fa, ideato per aiutare i più poveri permettendo loro di fare arrivare cibo e vestiti da diverse località d’Italia, ha portato ad Alcamo, in Chiesa Madre, parrocchia Basilica Santa Maria Assunta, più di 100 paia di scarpe, per bambini e ragazzi, delle migliori marche esistenti sul mercato.

Ha fatto presente il cav. prof. Vincenzo Bussa che ha coordinato la donazione “a poco a poco il progetto è diventato più importante di quanto ciascuno di noi si immaginasse ed attualmente sta accedendo a persone di tutte le classi di età. Permette loro di procurarsi cibo, vestiti e prodotti di prima necessità per i bambini, sostenendo parrocchie come quella eccellentemente guidata dall’arciprete monsignor Aldo Giordano”.

“Bisogna impegnarsi di più, con più energia, con la grazia del Signore, usando meno parole, intervenendo con più fatti, mostrando maggiore vicinanza a chi soffre e più solidarietà. Il mondo chiede sempre maggiore attenzione” ha concluso Vincenzo Bussa nel ringraziare per la collaborazione tutto i volontari della parrocchia e, tra questi, l’accolito Piero Vilardi.

“Mi compiaccio con il gruppo alcamese e con i cavalieri Bussa, Mistretta, Vitiello, Fundarò, Martorana e mons. Giordano per lo strepitoso impegno benefico in coincidenza con la solennità dell’Epifania e ringrazio, in modo particolare, Don Salvatore Randazzo per aver permesso questa iniziativa” ha commentato il nobile Antonio Di Janni, delegato regionale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di san Giorgio della Sicilia.