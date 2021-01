Riesi. Negativi tutti i 500 tamponi rapidi effettuati alla popolazione studentesca.

RIESI. Una buona notizia per la comunità di Riesi sul fronte Covid, e più precisamente su quello dello screening organizzato dall’Asp in vista della riapertura delle scuole. Il sindaco Salvatore Chiantia ha reso noto l’esito dello screening alla popolazione scolastica effettuato a Riesi.

In totale sono stati effettuati 500 tamponi rapidi alla popolazione studentesca e sono risultati tutti negativi. Un risultato certamente incoraggiante che fa ben sperare in vista della riapertura delle scuole prevista, per le scuole medie, nella giornata di domani.