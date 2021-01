Rassegna Stampa. Caltanissetta. L’Auditorium di via Sallemi da recuperare: indetta la gara d’appalto

Dopo decenni di chiusura, di abbandono e di degrado che lo hanno mal ridotto, il complesso edilizio sulla sinistra a salire della parte terminale della via Sallemi, precedentemente adibito a scuola, auditorium e sala convegni, sarà ora recuperato e interamente ristrutturato per il suo riutilizzo.

E’ stata infatti indetta la gara di appalto per l’affidamento dei lavori necessari con l’importo a base d’asta di 519mila 765,03 euro più Iva. Il complesso edilizio, molto ampio e ben articolato, è di proprietà della parrocchia San Michele ma costituisce un corpo distaccato dei locali parrocchiali dai quali, comunque, è distante soltanto pochi metri. I frati cappuccini della parrocchia hanno chiesto e ottenuto dalla Regione il finanziamento del progetto generale esecutivo per il suo recupero e la ristrutturazione con il programma regionale di finanziamento a favore degli enti di culto e di formazione religiosa per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della vita e dei servizi pubblici della Sicilia.

Il progetto è stato ritenuto meritevole di accoglimento ed è stato finanziato per l’importo complessivo di 759mila 979,32 euro dall’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Con il finanziamento ottenuto il complesso edilizio sarà interamente recuperato e ristrutturato per renderlo nuovamente agibile e praticabile.

E’ prevista anche la costruzione al suo interno di un soppalco in acciaio per aumentare la ricettività specificatamente dell’auditorium destinato soprattutto a incontri religiosi e associativi di persone provenienti da ogni parte della Sicilia perché l’intenzione è di realizzare una struttura per portare a Caltanissetta religiosi e fedeli di tutta l’isola per partecipare a manifestazioni continue che saranno organizzate e di contribuire in tal modo al decollo dell’economia della città, e quindi di creare il turismo religioso del quale tanto si è parlato e tanto si continua a parlare senza che sinora si sia riusciti a realizzarlo.

Sarà pure sistemata l’area esterna attualmente molto degradata e sarà ricostruita la scala di accesso; saranno inoltre realizzate le barriere architettoniche. L’incarico per la indizione e lo svolgimento della gara di appalto dei lavori è stato affidato al Comune che ha già provveduto a farlo.