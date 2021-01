Napoli: una voragine fagocita auto nel parcheggio dell’ospedale del Mare

I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare le auto finite nella voragine che si e’ aperta nel parcheggio dell’ospedale dei Mare a Napoli questa mattina.

Uno sprofondamento del terreno per oltre 15 metri, con tonnellate di terriccio e pietrisco che hanno danneggiato le condutture elettriche e idriche, rendendo necessario quindi sgomberare il Covid hospice per mancanza d’acqua ed elettricita’, mentre l’ospedale centrale e il Covid hospital modulare sono in piena attivita’ anche grazie ai gruppi elettrogeni. Le vetture da riportare alla luce sono 3 o 4.

Per essere sicuri che non ci fossero vittime o feriti, sono stati impiegati anche cani e droni. Ci vorranno invece molti rilievi e analisi per arrivare alle cause del crollo che ha provocato un forte rumore interpretabile come quello di una esplosione.

Secondo quanto apprende l’AGI da fonti investigative, la pista dolosa e’ stata da subito esclusa, cosi’ come ricostruzioni che vedono un ruolo nel cedimento di condotte per l’ossigeno ventilate anche da vertici istituzionali.