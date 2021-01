Giunta Musumeci sul nucleare. M5S all’Ars: “Ben svegliato Musumeci”

“Da due anni giace come da tradizione, nei cassetti del governo Musumeci, una nostra mozione che impegna la Regione a dichiarare denuclearizzato l’intero territorio della Regione Siciliana. Oggi Musumeci cerca correre ai ripari. Ben svegliato”. A dichiararlo sono i deputati del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars a proposito della convocazione della giunta Regionale da parte del presidente Musumeci sul deposito di scorie nucleari in Sicilia. “Musumeci – spiegano i deputati – si esprime oggi in maniera assolutamente tardiva, ma speriamo in maniera reparabile. La Regione prenda ufficialmente una posizione netta sul No così come hanno fatto le altre Regioni d’Italia. Il presidente della Regione dia seguito alla mozione M5S peraltro votata favorevolmente dal parlamento siciliano 24 mesi fa e ascolti i cittadini della sua Terra che il nucleare non lo vogliono” – concludono i deputati.