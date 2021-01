Covid: Pd, Sicilia zona rossa? Fallimento di Musumeci

“La Sicilia diventa ‘zona rossa’: e’ il fallimento del commissario Covid Nello Musumeci che con alcune recenti dichiarazioni ha provato ad anticipare la scelta del governo nazionale, nel goffo tentativo di ‘mettere le mani avanti per non cadere all’indietro’. Musumeci ha portato la Sicilia al lockdown: si dimetta da commissario Covid”. Lo dicono il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo ed i componenti della commissione Sanita’ Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio.

“Invece di ascoltare le nostre proposte, come quelle sull’esigenza di triplicare il numero di tamponi effettuati e di aumentare il numero dei mezzi pubblici di trasporto – proseguono – Musumeci ha fatto orecchie da mercante. E’ bene ricordare che stiamo parlando dello stesso Musumeci che appena qualche settimana fa ha contestato la ‘zona arancione’, dimostrando di non avere il senso della tragica realta’ che vive la Sicilia, soprattutto per la sua incapacita’ nel contrastare l’epidemia”.