Covid: in Sicilia 1.168 alunni positivi, trend in calo rispetto a novembre

ASono 1.168, su 440.015 studenti presi in considerazione, gli alunni delle scuole siciliane dell’infanzia, elementari e prima media, positivi al Covid al 25 gennaio. A fornire i dati è la direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale che questa settimana ha riattivato la rilevazione sui dati del contagio dopo il rientro a scuola seguito alle vacanze natalizie. L’incidenza di alunni positivi rispetto al totale è dello 0,27% contro lo 0,22% del 23 dicembre scorso e lo 0,46% del 19 novembre. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 77 alunni positivi in meno per l’infanzia (-38%), 319 in meno per la primaria (-35%) e 477 per la prima media (-52%). I dati sono aggiornati al 25 gennaio, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole.