Covid, Biologi: estendere il vaccino al personale dei laboratori di analisi

“Le Asp della Sicilia prendano esempio dall’azienda sanitaria palermitana ed estendano anche al personale sanitario che lavora nelle strutture di diagnostica di laboratorio private accreditate e convenzionate, oltre che negli studi professionali, nei centri poliambulatoriali e nelle associazioni di volontariato impegnate nell’assistenza sanitaria, la possibilità di potersi vaccinare contro il Covid-19”.

Lo chiede, in una lettera inviata, tra gli altri, ai vertici della Regione ed al commissario per l’emergenza Covid in Sicilia, Pietro Miraglia, vice presidente dell’Ordine nazionale dei biologi (di cui è anche delegato per la regione Sicilia).

“Stiamo parlando -argomenta ancora Miraglia- di un gran numero di professionisti che operano in strutture che da sempre sono in prima linea nell’opera di monitoraggio del virus, avendo un contatto diretto e costante con il paziente ed essendo dunque, a più alto rischio di poter contrarre l’infezione”.

“Ed è per questo -è l’appello lanciato dal rappresentante dei biologi siciliani- che chiediamo che sia predisposta una circolare in modo da poter uniformare le disposizioni in materia prevedendo un’azione di vaccinazione volontaria urgente e prioritaria da parte di tutte le Asp siciliane indirizzata ai dipendenti che lavorano in tutte le strutture sanitarie dell’isola”.